В сети появились неожиданные романтичные кадры с Тиной Кароль и загадочным красавцем, который поздравил ее с днем рождения.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных Тине Кароль, опубликовали короткое романтичное видео со звездой и молодым красавцем, который поздравляет ее с днем рождения. Поклонники сразу восприняли мужчину, как очередного ухажера певицы, однако не все так однозначно.

В ролике Тина появилась, как оказалось, со своим пиар-менеджером Павлом Орловым, с которым работает много лет. Похоже, у певицы с ее работником сложились теплые дружеские отношения, поэтому он так трогательно поздравил ее с праздником.

"С Днем рождения, любовь всей моей жизни", - подписал видео Орлов.

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию с Кароль, присоединяясь к поздравлениям: "С днем рождения! Желаю тебе исполнения всех твоих сокровенных желаний!", "С днем рождения, Снежная королева. Будь счастлива", "С днем рождения, Тина, поздравляю. Пусть твой мир становится краше и счастливее. Желаю много счастья, радости и любви. Удачи и благополучия во всем", "Это ее мужчина, которого она давно скрывала?", "С Днем рождения!".

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