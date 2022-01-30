Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль приступила к своим концертам с новыми силами и теперь постоянно показывает в Инстаграм довольно интересные образы. Успела Кароль появиться на различных мероприятиях и засветить свой новый стиль.

Теперь исполнительница начала больше показывать свою фигуру в нарядах с сеточкой, кожей или просто в блестящих мини. Причем если ранее певица носила только классические костюмы, то теперь не боится экспериментов.

И впервые за много лет сменила прическу и слегка обновила тон волос. На мероприятии Тина решила немного подурачиться и станцевала перед камерами в черном костюме. Полупрозрачный корсет удачно дополнил ее образ.

Мы также писали, не забывает Тина также заниматься дома, чтобы поддерживать фигуру в оптимальной форме. Причем исполнительница перед днем рождения рассказала, что начала заниматься йогой давно, но сейчас уже практикует также специальные упражнения.

Тина хотела простоять на досках с гвоздями столько минут, сколько ей лет. Однако из-за недостаточной практики артистка занимается постепенно и стоит на специальных досках по 15 минут с перерывами.

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