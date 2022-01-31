Як повідомляє Politeka.net, 24-річна блогерка, молода мама і дружина 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка поділилася в своєму Instagram чарівні кадри з коханим чоловіком.
На знімках Іванка і Роман зображені на прогулянці у дворі, вони цілуються, обіймаються, а на одному з фото дівчина буквально осідлала коханого. Перед камерою парочка з'явилася в стильних костюмчиках: вона в світлому бежевому, а він – у відтінку хакі. Виглядають вони в цих нарядах дуже мило.
У підписі до фото Іванка написала: "Багато питань, де ми купували такі костюмчики. Залишаю вам посилання, вони реально офігенні і дуже тепленькі, а якість їх це вогонь". Користувачі тут же почали коментувати фото парочки: "Красиві, а головне щасливі", "Кращі", "Неймовірно красива пара", "Дуже красиво".
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