Как передает Politeka.net, недавно у 19-летнего победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина и его невесты Иванны родилась долгожданная дочка - Элизабет. На своей странице в Инстаграм жена Сасанчина сделала откровенное заявление с дочкой на руках. Как известно, на победителя "Голосу країни" и его жену часто "сыпется" хейт, однако они научились с этим бороться.
"Теперь пофиг на всё, на хейт, на людей, которые желают нам зла. Теперь у нас есть смысл жизни, у нас есть ради кого бежать вперед и развиваться. Я обещаю, что сделаем всё, чтобы ты всегда была самой счастливой. Когда ты вырастешь, ты будешь гордиться своими родителями. Обещаю, мы будем стараться", — заявила Иванна Сасанчина.
Напомним, что Роман Сасанчин подготовил сюрприз для поклонников, посвященный своей дочери Элизабет. На своей странице в Инстаграм победитель "Голосу країни" поделился отрывком песни с признанием в любви.
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