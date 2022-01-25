Как передает Politeka.net, 19-летний победитель проекта "Голос країни" Роман Сасанчин, у которого недавно родилась дочь Элизабет, поделился хорошей новостью с поклонниками в Сториз на своей странице в Инстаграм.
На кадрах Сасанчин демонстрирует новую песню, которую посвятил своей новорожденной малышке, в которой признается в теплых чувствах. Он дал возможность послушать достаточно долгий момент песни своим поклонникам, чтобы у них была возможность поближе познакомиться с его творчеством.
"Уже скоро премьера трека, который написал для дочечки, не пропустите", — сообщил Роман Сасанчин.
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Напомним, что в конце декабря у Сасанчиных родилась дочь, роды проходили с помощью кесарева сечения. Недавно победитель "Голосу країни" познакомил малышку со своими родителями и показал этот трогательный момент у себя в соцсетях.
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