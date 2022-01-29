19-летний Роман Сасанчин вместе со своей 24-летней женой Иванной впервые стали родителями девочки Элизабет в конце декабря 2021-го, пишет Politeka.net. В своих аккаунтах Инстаграм счастливые родители рассказывают о важном событии.
В этот раз артист пришел на эфир программы Сніданок с 1+1, где рассказал, когда разрешил увидеть Элизабет своим родителям.
"Родители приехали спустя две недели после рождения. Мы так немного переживали и боялись, только ребенок новорожденный, он еще в принципе не адаптирован к жизни. И так договорились с родителями, что немного она побудет дома, а они уже потом приедут", - поделился Роман Сасанчин.
По словам певца, родители просто чудесно отреагировали на внучку.
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"Они зашли сначала в дом, потом я обязательно их заставил помыть руки", - улыбаясь, вспоминал певец. - "Они зашли в комнату, моя мама сразу в слезах, и они глазам не верили, что это их внучка. Это первая их внучка, и вообще из внуков. У меня еще есть старшая сестричка, но пока ее немного обогнал".
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