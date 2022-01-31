Как сообщает Politeka.net, 24-летняя блогерша, молодая мама и жена 19-летнего победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка поделилась в своем Instagram очаровательные кадры с любимым мужем.

На снимках Иванка и Роман запечатлены на прогулке во дворе, они целуются, обнимаются, а на одном из фото девушка буквально оседлала возлюбленного. Перед камерой парочка появилась в стильных костюмчиках: она в светлом бежевом, а он – в оттенке хаки. Выглядят они в этих нарядах очень мило.

В подписи к фото Иванка написала: "Многие вопросов, где мы покупали такие костюмчики. Оставляю вам ссылку, они реально офигенные и очень тепленькие, а качество их это огонь". Пользователи тут же начали комментировать фото парочки: "Красивые, а главное счастливые", "Лучшие", "Невероятно красивая пара", "Очень красиво".

Напомним, Победитель "Голосу країни" Сасанчин разрешил родителям увидеть их внучку, как это было: "Мама сразу в слезах".

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