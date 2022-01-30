Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька з групи "KAZKA" стала тренером в шоу "Голос країни". Вона разом з Андрієм Мацолою стали командою другого шансу. На своїй сторінці в Instagram Зарицька розповіла, що зараз проходять зйомки важливого етапу в шоу - нокаути. Також, вона показала свій образ на зйомках і місце, з якого вони спостерігають за учасниками.
"Привіт всім, Україно! Сьогодні ми знімаємо нокаути. Напевно для всіх це найважливіший етап тому що сьогодні ми знімемо частину, коли вирішиться, хто далі проходить в прямі ефіри. Це дуже важливо. Якраз колись я на нокаутах вилетіла з цього прекрасного проекту", - розповіла Олександра Зарицька.
"Свій лук я пізніше вам покажу, зараз тільки крісла. Ось так це виглядає. Он там сьогодні будемо дивитися, як виступають наші відмінні учасники", - прокоментувала Зарицька.
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Також, співачка вирішила показати свій образ до зйомок "Голосу країни".
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