Известная певица из группы "KAZKA" Александра Зарицкая засветилась в новом образе в кресле тренера на шоу "Голос країни".

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая из группы "KAZKA" пока участвовала в проекте "Танці з зірками" смогла похудеть на 30 килограмм. Ей помогло правильное питание и постоянные тренировки. Как известно, певица стала народным тренером на шоу "Голос країни", своё кресло она разделяет с Андреем Мацолой. На своей странице в Инстаграм Зарицкая опубликовала кадры, где показывает себя на шоу.

Похудевшая Александра Зарицкая сидит за креслом тренера в обтягивающем наряде и с кардинально другой прической. Обычно, певица ходит с волнистыми волосами или кудрями. Но на этот раз у неё идеально прямые волосы.

"Как вам мой образ для боев? Оставь реакцию", — пишет Зарицкая.

Стоит отметить, что Александра Зарицкая пробовала себя на слепых прослушиваниях на одном из сезонов "Голосу країни", однако до эфиров не прошла и остановила своё участие в проекте на отборе в "нокаутах". Напомним, певица была в команде Ани Лорак.

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