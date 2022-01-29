Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - солистка украинской популярной группы KAZKA. Звезда в прошлом году взяла участие в проекте "Танці з зірками". За время шоу звезда сбросила около 20 кг, но решила не останавливаться на этом. Как отметила Александра в одном из интервью, ей за 2021 год удалось сбросить 30 кг. А на новых сторис в Инстаграм певица решила показать, как наводит красоту.

На видео Александра лежала на кушетке, пока мастер работал с ее телом.

"У нас еще много работы. Красота требует жертв", - написала Зарицкая.

"Дальше у нас виски, курения и уход за лицом. Курение очень полезная процедура, но к ней нужно быть готовой. Нужно доверять такие вещи только профи", - написала во втором сторис Александра у себя в Инстаграм.

Напомним, похудевшая Зарицкая из KAZKA позволила себе то, что не успела в "Танцях з зірками"

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