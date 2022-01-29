Звезда "Танців з зірками" и солистка популярной группы "KAZKA" Александра Зарицкая показала, что не успела на проекте.

Как передает Politeka.net, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая участвовала в проекте "Танці з зірками" со своим напарником Юрием Мешковым. Однако, после 10-го эфира им пришлось покинуть проект. После шоу, Зарицкая не оставила занятие танцами. На своей странице в Инстаграм певица показала, как зажигает на танцполе, позволив себе то, что не могла позволить на проекте.

"На "Танцях з зірками" я не успела станцевать хип-хоп, поэтому мы решили это исправить. И провести первый мой мастер-класс", — рассказала Александра Зарицкая.

На кадрах артистка танцует в фиолетовом наряде под свою песню, исполняя хип-хоп.

Напомним, что за время проекта Александре Зарицкой удалось похудеть на 30 килограмм. Она совместила правильное питание и постоянные тренировки, и результат не заставил себя долго ждать.

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