Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая из группы "KAZKA" стала тренером в шоу "Голос країни". Она вместе с Андреем Мацолой стали командой второго шанса. На своей странице в Инстаграм Зарицкая рассказала, что сейчас проходят съемки важного этапа в шоу - нокауты. Также, она показала свой образ на съемках и место, с которого они наблюдают за участниками.

"Привет всем, Украина! Сегодня мы снимаем нокауты. Наверное для всех это самый важный этап потому что сегодня мы снимем часть, когда решится, кто дальше проходит в прямые эфиры. Это очень важно. Как раз когда-то я на нокаутах вылетела с этого прекрасного проекта", — рассказала Александра Зарицкая.

"Свой лук я позже вам покажу, сейчас только кресла. Вот так это выглядит. Вон там сегодня будем смотреть, как выступают наши отличные участники", — прокомментировала Зарицкая.

Также, певица решила показать свой образ к съемкам "Голосу країни".

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