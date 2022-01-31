Як пише Politeka.net, співак Макс Барських похвалився кадрами свого відпочинку. Як і багато інших зірок, на початку року Панський вирушив на відпочинок за кордон. На совій сторінці в Instagram він поділився кадрами відпустки в Коста-Ріці.

"Передаю всім сонячного настрою! Знаю, як втомлює зимувати в холоді», - написав артист.

Макс Барських позував у чорних плавках на тлі хвиль і скелястого берега. Співачці прийняв позу, в якій його прес виглядав найбільш виграшно.

Кадри активно коментують шанувальниці співака. Макса Барських засипали компліментами.

"Який гарячий чоловік", "Вау", "чекаємо вас назад", "вогонь«," чого, чого а Сонця і правда не вистачає!😢Ну а ти як завжди красень 😄ще й засмаглий", "як завжди шикарний", " Макс))) ти завжди в своєму репертуарі», «зачіска офігенна і неголеність дуже йде», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Макс Барських вийшов на сцену в чорній сітці і змусив публіку кричати: "Це любов назавжди!"

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