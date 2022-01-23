Как пишет Politeka.net, Макс Барских является популярным украинским артистом. Звезда начал свою карьеру с "Фабрики звезд 2", а спустя два года выпустил дебютный альбом. Сейчас Макс очень популярный и продолжает заниматься творчеством, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Макс позировал крупным планом и без футболки. Звезда смотрел в камеру, показывая свою внешность. Как можно понять, артист только с душа. Известно, что певец сейчас отдыхает на Коста-Рике.

"Эффект Бенджамина Баттона", - написал Барских, намекая, что с каждым днем все молодеет, а не стареет.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Тебе здесь лет 25", "С легким паром", "Точно) Но тебе очень идёт небритость, прям очень", "Моя любовь", "Глаза..."

Напомним, Макс Барских на отдыхе впечатлил видом на фоне райских пейзажей

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