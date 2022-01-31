Как пишет Politeka.net, певец Макс Барских похвастался кадрами своего отдыха. Как и многие другие звезды, в начале года Барских отправился на отдых за границу. На совей странице в Инстаграм он поделился кадрами отпуска в Коста-Рике.
«Передаю всем солнечного настроения! Знаю, как утомительно зимовать в холоде», - написал артист.
Макс Барских позировал в черных плавках на фоне волн и скалистого берега. Певице принял позу, в которой его пресс выглядел наиболее выигрышно.
Кадры активно комментируют поклонницы певца. Макса Барских засыпали комплиментами.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Остановилось сердце легендарного Леонида Куравлева: первые подробности трагедии
Расстроенная жена звезды "Голосу країни" Сасанчина призналась, почему ее родители не смогли увидеть крещение внучки: "К сожалению..."
Ведущего "Маски" Остапчука, улетевшего без жены в Канаду, настигла неудача: что случилось
Ольга Сумская пристыдила украинцев на прогулке в парке: "Люди..."
«Какой Горячий Мужчина», «Вау», «Ждём Вас обратно», «Огонь», «Чего, чего а солнца и правда не хватает!😢Ну а ты как всегда красавчик 😄ещё и загорелый», «Как всегда шикарен», «Макс))) ты всегда в своём репертуаре», «причёска офигенная и небритость очень идёт», - пишут в комментариях.
Напомним, Макс Барских вышел на сцену в черной сетке и заставил публику кричать: "Это любовь навсегда!"
Как сообщала Politeka, Барских в расстегнутой рубашке засмущал девушек на курорте, появились снимки: "Картина маслом"
Также Politeka писала, что Макс Барских порадовал поклонниц снимком после душа: "Эффект Бенджамина Баттона"