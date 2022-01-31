Как пишет Politeka.net, певец Макс Барских похвастался кадрами своего отдыха. Как и многие другие звезды, в начале года Барских отправился на отдых за границу. На совей странице в Инстаграм он поделился кадрами отпуска в Коста-Рике.

«Передаю всем солнечного настроения! Знаю, как утомительно зимовать в холоде», - написал артист.

Макс Барских позировал в черных плавках на фоне волн и скалистого берега. Певице принял позу, в которой его пресс выглядел наиболее выигрышно.

Кадры активно комментируют поклонницы певца. Макса Барских засыпали комплиментами.

«Какой Горячий Мужчина», «Вау», «Ждём Вас обратно», «Огонь», «Чего, чего а солнца и правда не хватает!😢Ну а ты как всегда красавчик 😄ещё и загорелый», «Как всегда шикарен», «Макс))) ты всегда в своём репертуаре», «причёска офигенная и небритость очень идёт», - пишут в комментариях.

Напомним, Макс Барских вышел на сцену в черной сетке и заставил публику кричать: "Это любовь навсегда!"

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