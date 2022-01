Як пише Politeka.net, зараз Даша Квіткова почала досить часто показувати різні образи з відпочинку, а також розповідати про те, якою зараз стала її життя з появою дитини. Цього разу вона підвела підсумок, якою вона може бути в різних ситуаціях.

Дівчина вирішила показати цього разу кілька пам'ятних образів, в яких з'являлася перед камерами за останні роки. У ролику можна побачити кадри з перших побачень Даші і Микити, з їхнього весілля, відпочинку і період вагітності дівчини.

"be who you want to be 🤍 » - пише Квіткова під роликом.

В мережі почали коментувати побачене:

"Красуня і дуже справжня!🔥Даша, я захоплююся твоїм розумом; така красива, ніжна; дуже красиво 😍❤️; ️❤ ️ красуня!!!; Неймовірна🔥; що за дівчина🔥 чоловікові не нудно зате. Шикарна😍 😍; amazing😍; шикарна❤; дуже красиво; 🔥 красуня😍».

Раньше Квіткова вирішила заговорити про розлючених жінок, натякаючи на недавню ситуацію. Виставивши кадри з відпочинку на пляжі в купальнику, вона отримала чимало критики від жінок, чим була здивована.

"Чому деякі жінки розлючені до інших жінок?» - писати Квіткова.

