Как пишет Politeka.net, сейчас Даша Квиткова начала довольно часто показывать разные образы из отдыха, а также рассказывать о том, какой сейчас стала ее жизнь с появлением ребенка. В этот раз она подвела итог, какой она может быть в разных ситуациях.

Девушка решила показать в этот раз несколько памятных образов, в которых появлялась перед камерами за последние года. В ролике можно увидеть кадры с первых свиданий Даши и Никиты, с их свадьбы, отдыха и период беременности девушки.

«be who you want to be 🤍» - пишет Квиткова под роликом.

В сети принялись комментировать увиденное:

«Красотка и очень настоящая!🔥Даша, я восхищаюсь твоим умом; Такая красивая, нежная; Очень красиво 😍❤️; ️❤️Красотка!!!; Невероятная🔥; что за девушка🔥 мужу не скучно зато. Шикарная 😍😍; Amazing😍; Шикарна❤; Очень красиво; 🔥 красотка😍».

Ранее Квиткова решила заговорить об обозленных женщинах, намекая на недавнюю ситуацию. Выставив кадры из отдыха на пляже в купальнике, она получила немало критики от женщин, чем была удивлена.

«Почему некоторые женщины обозлённые к другим женщинам?» - пишет Квиткова.

