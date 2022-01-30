Популярна виконавиця і актриса віднедавна знову знімається в рекламах різних брендів і показує тредові наряди, передає Politeka.net. Нещодавно Дженніфер Лопес взяла участь у незвичайній фотосесії спортивних образів для прогулянок.

Нещодавно артистка взяла участь в рекламній фотосесії, в якій повинна була показати кілька нових нарядів. Майки і штани в однаковому дизайні виглядали досить примітно. Причому джинсовий костюм продемонстрував, наскільки добре виглядає Лопес і не прикриваючи живіт.

"Дженні з кварталу така красива💙; вона може бути настільки хороша❤️; романтична🔥; Подивіться на цей прекрасний дивовижний стиль 😍 Дженніфер Лопес вау; від неї багато чого чекають; я думаю, що ця реклама Весела, враховуючи, що вона не носить треники; серце не витримує».

Ми писали, Дженніфер не боїться показати себе в незвичайних і дорогих нарядах. На кожному заході зірка з'являється в сукнях, які завжди мають досить інтригуючі акценти.

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