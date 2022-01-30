Популярная исполнителньица и актриса с недавних пор снова снимается в рекламах разных брендов и показывает тредовые наряды, передает Politeka.net. Недавно Дженнифер Лопес приняла участие в необычной фотосессии спортивных образов для прогулок.

Недавно артистка приняла участие в рекламной фотосессии, в которой должна была показать несколько новых нарядов. Майки и штаны в одинаковом дизайне выглядели достаточно примечательно. Причем джинсовый костюм продемонстрировал, насколько хорошо выглядит Лопес и не прикрывая живот.

«Дженни из квартала такая красивая💙; она может быть так хороша❤️; романтичная🔥; Посмотрите на этот красивый удивительный стиль 😍 Дженнифер Лопес вау; От нее многого ждут; Я думаю, что эта реклама веселая, учитывая, что она не носит треники; Сердце не выдерживает».

Мы писали, Дженнифер не боится показать себя в необычных и дорогих нарядах. На каждом мероприятии звезда появляется в платьях, которые всегда имеют довольно интригующие акценты.

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