Як повідомляє Politeka.net, популярний актор "Дизель шоу" Євген Гашенко разом з родиною вирушив на новорічні канікули на Мальдіви. Кадри з відпочинку, а також враження від подорожі артиста показали на сторінці проекту в Instagram. Судячи з кадрів, Гашенко зі своїми рідними здорово провів час, купаючись, займаючись плаванням і загоряючи на пляжі.

"Цього разу я активно займався сноркелінгом - це такий вид плавання. Так само випробував seabob - з його допомогою можна плисти по воді з пристойною швидкістю, і при бажанні пірнути під воду на півтора-два метри. Дуже кайфанул від цього заняття. Також ми багато відпочивали на пляжі. Бачили, як годують акул. Вийшов хороший і цікавий відпочинок", - поділився враженнями Гашенко.

Варто відзначити, що Євген і його сім'я не вперше вибрали Мальдіви для відпочинку, проте, за словами актора, наступного разу шукатимуть вже щось нове.

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