Как сообщает Politeka.net, известный юморист из "Дизель шоу" и звезда комедийных телесериалом Александр Бережок вместе с женой Аленой скоро станут родителями в третий раз. Как оказалось, после двух сыновей пара ожидает на свет появление дочери.

На странице "Дизель шоу" в Instagram опубликовали кадры, на которых показали момент, когда Александр и Алена узнали пол будущего ребенка. Похоже, пара сейчас на отдыхе с сыновьями, так как в ролике они позируют на пляже среди пальм. Бережок и его жена держат в руках темный воздушный шарик, затем актер прокалывает его, и они видят розовое конфетти, которое символизирует появление на свет дочки.

В одном из интервью Александр признался, что был на 90% уверен, что у них с женой снова будет мальчик, однако, по словам актера, они конечно мечтают и о дочке. Также артист отметил, что беременность у его жены Алены в этот раз совсем другая, не такая как была, когда она вынашивала их двоих сыновей.

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