Как сообщает Politeka.net, известный юморист из "Дизель шоу" и звезда комедийных телесериалом Александр Бережок вместе с женой Аленой скоро станут родителями в третий раз. Как оказалось, после двух сыновей пара ожидает на свет появление дочери.
На странице "Дизель шоу" в Instagram опубликовали кадры, на которых показали момент, когда Александр и Алена узнали пол будущего ребенка. Похоже, пара сейчас на отдыхе с сыновьями, так как в ролике они позируют на пляже среди пальм. Бережок и его жена держат в руках темный воздушный шарик, затем актер прокалывает его, и они видят розовое конфетти, которое символизирует появление на свет дочки.
В одном из интервью Александр признался, что был на 90% уверен, что у них с женой снова будет мальчик, однако, по словам актера, они конечно мечтают и о дочке. Также артист отметил, что беременность у его жены Алены в этот раз совсем другая, не такая как была, когда она вынашивала их двоих сыновей.
Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"
Нацгвардеец опубликовал видео перед трагедией на «Южмаше»: что известно о молодом бойце
Соседи и экс-сокурсники рассказали неожиданные детали об Артеме Рябчуке: "Были большие планы на будущее"
Трагедия в многоэтажке, с мужчиной расправились прямо в подъезде: о чем рассказали свидетели
Жена "Холостяка" Никиты Добрынина заявила об отмене их отпуска на Мальдивах: что произошло
Напомним, Пополнение в семье звезды "Дизель шоу", появились подробности: "До последнего думали, что будет мальчик...".
Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" покорила образом с короткой стрижкой, фото красотки: "Глаза больно грустные".
Также Politeka писала, что Глущенко из "Дизель шоу" озадачила видом с "перекачанными" губами: "Для элитного отдыха...".