Евгений Сморигин родом из Беларуси, но влюбился в киевлянку Лидию, сообщает Politeka.net. Пара случайно познакомилась, и начала строить отношения. Сейчас супруги - родители троих детей - двоих сыновей и дочки.
Из нового поста в группе "Дизель Шоу" стало известно, что семейство отправилось на остров Тенерифе в Атлантическом океане.
По словам Евгения Сморигина, они всегда ищут место, где можно отдохнуть с детьми, и, желательно, активно. Вся семья любит узнавать что-то новое, а не валяться на пляже. Остров привлек внимание разным климатом, а также вулканом Тейде, который извергался 120 лет назад.
"Сейчас можно посмотреть на необычайной красоты лаву, сформировавшуюся в разное время. Очень красивый ландшафт, как будто на другой планете", - поделился артист "Дизель Шоу".
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Публикация быстро собрала сотни лайков и немного комментариев.
"Жируют!", "Здорово прекрасная семья хорошего отпуска вам❤️", - написали пользователи Сети.
Отметим, Евгений Сморигин выступает в "Дизель Шоу" с 2015 года.
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