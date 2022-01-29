Актер "Дизель шоу" Евгений Смотригин вместе со своей дружной семьей отправился на остров в Атлантическом океане, и рассказал причину такого выбора.

Евгений Сморигин родом из Беларуси, но влюбился в киевлянку Лидию, сообщает Politeka.net. Пара случайно познакомилась, и начала строить отношения. Сейчас супруги - родители троих детей - двоих сыновей и дочки.

Из нового поста в группе "Дизель Шоу" стало известно, что семейство отправилось на остров Тенерифе в Атлантическом океане.

По словам Евгения Сморигина, они всегда ищут место, где можно отдохнуть с детьми, и, желательно, активно. Вся семья любит узнавать что-то новое, а не валяться на пляже. Остров привлек внимание разным климатом, а также вулканом Тейде, который извергался 120 лет назад.

"Сейчас можно посмотреть на необычайной красоты лаву, сформировавшуюся в разное время. Очень красивый ландшафт, как будто на другой планете", - поделился артист "Дизель Шоу".

Публикация быстро собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Жируют!", "Здорово прекрасная семья хорошего отпуска вам❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, Евгений Сморигин выступает в "Дизель Шоу" с 2015 года.

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