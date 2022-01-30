Як передає Politeka.net, на сторінці в Instagram Анджеліни Джолі рідко з'являються фото з дітьми і кадри особистого характеру. Однак на фан-сторінках шанувальники люблять показувати найрізноманітніші фото артистки і обговорювати її образи.
Справа в тому, що раніше Джолі любила більш яскраві і сміливі образи і завжди з'являлася на фотосесії в костюмах з вирізами або сукнями з декольте. Причому актриса не соромилася експериментувати, тому не дотримувалася одноманітного стилю.
До операції на бюсті вона також любила більш світлі наряди.
"Мені не вистачає такої Енджі; яка розкіш; здається дуже невинною; ексклюзивна жінка👏; чудовий красивий приголомшливий і цікава людина; такого ще не вистачає, яскравіше; здається дуже романтичною😍; Красиво ❤️; ви дуже дивовижна».
Ані Лорак в компанії бритоголового красеня змусила Лазарєва ревнувати: "Кароліна, я..."
Україну сколихнула розправа над сім'єю, тіла подружжя знайдені в машині: перші деталі і фото
Учасниця "Майстер Шеф. Битва сезонів" вразила Хіменеса-Браво в першому ж конкурсі: "Вау, хочу звернутися до всіх..."
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська засвітилася в обіймах відомого красеня: "Сильно пощастило"
"Що нам робити, допоможіть!": жінку затягло під лід на водохресних купаннях, кадри трагедії
Ми також писали, як правило, на публіці Джолі з'являється у вільних балахонах чорного кольору, приховує свою фігуру і не носить яскравих аксесуарів. Цього разу артистка прогулялася з однією зі своїх дочок, звично ховаючись від уваги фотографів.
А ось дочка актриси не стала приховувати себе від камер і вільно пройшлася в світлих рваних джинсах і футболці світло-сірого кольору.
Нагадаємо, що Джолі в шовковій блузці засвітила зайве:"вміє заманити".
А ще Politeka писала, що Анджеліна Джолі вразила виглядом з новим кольором волосся:"яка сильна дама".
Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила зовнішністю у вузьких джинсах: яскраві кадри.