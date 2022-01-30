Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі раніше любила більш зухвалий і відкритий стиль.

Як передає Politeka.net, на сторінці в Instagram Анджеліни Джолі рідко з'являються фото з дітьми і кадри особистого характеру. Однак на фан-сторінках шанувальники люблять показувати найрізноманітніші фото артистки і обговорювати її образи.

Справа в тому, що раніше Джолі любила більш яскраві і сміливі образи і завжди з'являлася на фотосесії в костюмах з вирізами або сукнями з декольте. Причому актриса не соромилася експериментувати, тому не дотримувалася одноманітного стилю.

До операції на бюсті вона також любила більш світлі наряди.

"Мені не вистачає такої Енджі; яка розкіш; здається дуже невинною; ексклюзивна жінка👏; чудовий красивий приголомшливий і цікава людина; такого ще не вистачає, яскравіше; здається дуже романтичною😍; Красиво ❤️; ви дуже дивовижна».

Ми також писали, як правило, на публіці Джолі з'являється у вільних балахонах чорного кольору, приховує свою фігуру і не носить яскравих аксесуарів. Цього разу артистка прогулялася з однією зі своїх дочок, звично ховаючись від уваги фотографів.

А ось дочка актриси не стала приховувати себе від камер і вільно пройшлася в світлих рваних джинсах і футболці світло-сірого кольору.

Нагадаємо, що Джолі в шовковій блузці засвітила зайве:"вміє заманити".

А ще Politeka писала, що Анджеліна Джолі вразила виглядом з новим кольором волосся:"яка сильна дама".

Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила зовнішністю у вузьких джинсах: яскраві кадри.