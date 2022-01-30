Как передает Politeka.net, на странице в Инстаграм Анджелины Джоли редко появляются фото с детьми и кадры личного характера. Однако на фан-страницах поклонники любят показывать самые разные фото артистки и обсуждать ее образы.
Дело в том, что ранее Джоли любила более яркие и смелые образы и всегда появлялась на фотосессии в костюмах с вырезами или платьями с декольте. Причем актриса не стеснялась экспериментировать, поэтому не придерживалась однообразного стиля.
До операции на бюсте она также любила более светлые наряды.
«Мне не хватает такой Энджи; какая роскошь; кажется очень невинной; эксклюзивная женщина👏; великолепный красивый потрясающий и интересный человек; такого еще не хватает, поярче; кажется очень романтичной😍; Красиво ❤️; вы очень изумительная».
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Мы также писали, как правило, на публике Джоли появляется в свободных балахонах черного цвета, скрывает свою фигуру и не носит ярких аксессуаров. В этот раз артистка прогулялась с одной из своих дочерей, привычно скрываясь от внимания фотографов.
А вот дочь актрисы не стала скрывать себя от камер и свободно прошлась в светлых рваных джинсах и футболке светло-серого цвета.
Напомним, что Джоли в шелковой блузке засветила лишнее: "Умеет завлечь".
А еще Politeka писала, что Анджелина Джоли впечатлила видом с новым цветом волос: "Какая сильная дама".
Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли ошеломила внешностью в узких джинсах: яркие кадры.