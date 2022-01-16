46-летняя Анджелина Джоли снялась в знаменитом супергеройском фильме и могла преобразиться ради значимой роли, передает Politeka.net. Поскольку звезда также редко бывала на публике, появление Джоли на премьерном показе в свое время вызвало довольно бурную реакцию.

В сети те временем продолжают обсуждать разные моменты фильма "Вечные", а также образы Джоли. Он получил подзаголовок "Команда", хотя в большей степени сконцентрирован на героине Анджелины Джоли.

В этом фильме ей пришлось сыграть персонажа по имени Тена, которая в комиксах имеет богатое прошлое.

«Я люблю тебя ❤; Да, это мило😇🖤💋🌹; Какая сильная дама; Я хотел видеть там Джоли более активной, не нравится что она там не играет, лучше когда она главный герой 🔥; В этом фильме ты мне нравишься!!! ❤; Она отличный актер; может же, так уметь надо», - пишут в сети.

Сейчас Джоли крайне редко появляется на улице, не говорит о личной жизни и не рассказывает о детях.Однако, каждое редкое появлением актрисы с детьми на публике вызывает бурный восторг.

Все дело в том, что после сложного и конфликтого развода с Брэдом Питтом актриса практически пропала из вида публики, сильно похудела и сменила стиль на очень закрытый и скромный.

На редких кадрах Джоли тем временем начали сравнивать с повзрослевшими детьми, ведь девочки становятся очень похожи на нее.

Напомним, Анджелина Джоли поиграла взглядом, от которого устоят немногие: "Черт возьми".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли раньше была блондинкой, в Сети всплыли неожиданные фото: "Она и сама забыла".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли сверкнула шикарной голливудской улыбкой, заворожив видом: "Единственная и неповторимая".