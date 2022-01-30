Як повідомляє Politeka.net, переможець шоу "Холостячка" Андрій Задворний, який кинув Злату Огневич через півтора місяці після фіналу проекту, поділився в своєму Instagram незвичайними кадрами. Виявилося, що хлопець побував якійсь вечірці, де зустрівся з ще одним учасником "Холостячки" Богданом Коломейко. На знімках хлопці позують в цікавій локації, обидва стильні і красиві.

Задворний вирішив розповісти фанатам про цю зустріч з Богданом, з яким, судячи з усього вже встиг подружитися.

"Самий нерозкрившийся учасник Хо-2, за моєю версією, @bogdan_kolomeyko. Цікавий, глибокий, авантюрний, скромний і трохи безбашенний. У нас тут почався новий період вторинного пізнання один одного, серед учасників, без фонового впливу проекту. Тепер ми всі один одного знаємо, тепер немає ніякої конкуренції, тільки пережиті загальні емоції і пригода одне на всіх! Це дуже зближує і об'єднує", - поділився Андрій.

Нагадаємо, Переможець "Холостячки" після розриву з Огневич видав, чого не потерпить у відносинах: "Аж до відрази".

Як повідомляла Politeka, Екс-залицяльники Огневич, яку переслідує неадекватний фанат, несподівано зібралися разом: "Хлопчики, що Ви так...".

Також Politeka писала, що Задворний розповів, як радіти життю, поки його колишня Огневич страждає від нападок сталкера: "Кайфувати від...".