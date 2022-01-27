Как передает Politeka.net, Андрей Задворный прославился как победитель второго сезона проекта "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич. На своей странице в Инстаграм Задворный показал фото, на котором они с участниками "Холостячки" собрались вместе. На кадре также - Дима Шевченко и Олег Плахотнюк.

"Господа-пацаны 50% в сборе!

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Сегодня поймал ностальгию - болтали, угорали, подкалывали друг друга, как в старые добрые съемочные времена!

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А еще, если посмотреть на фон, окажется, что елку не только я не разобрал, даже в РиверМоле на это забили))", — поделился Андрей Задворный.

Поклонники оставили несколько комментариев под фото: "Мальчики что вы так похудели?", "Ну хорошенькие же", "Как же вы мне неприятны", "Я думала, что обговаривали план-перехват лебедя, который преследует Злату, хотя его вроде уже поймали... Ребята это классно, когда есть что вспомнить", "Ребята, вы лучшие".

Напомним, ранее Злата Огневич заявила на своей странице в Инстаграм о том, что её преследует мужчина и угрожает расправой. Через какое-то время этого мужчину поймали правоохранительные органы. Сейчас ему светит до 2 лет тюрьмы за преследование.

Ранее сообщалось, Задворный рассказал, как радоваться жизни, пока его бывшая Огневич страдает от нападок сталкера: "Кайфовать от..."

Также, семья Огневич обратилась в полицию из-за ее преследователя, выяснился ответ: "Вот когда вам нанесут урон..."

Politeka рассказывала, Огневич всколыхнула Сеть, показав своего агрессивного преследователя: "Мне вас жаль, Злата"



