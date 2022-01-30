Избранник Златы Огневич на шоу "Холостячка" Андрей Задворный поделился в сети необычными фото с еще одним участников проекта.

Как сообщает Politeka.net, победитель шоу "Холостячка" Андрей Задворный, который бросил Злату Огневич спустя полтора месяца отношений после финала проекта, поделился в своем Instagram необычными кадрами. Оказалось, что парень побывал какой-то вечеринке, где встретился с еще одним участником "Холостячки" Богданом Коломейко. На снимках парни позируют в интересной локации, оба стильные и красивые.

Задворный решил рассказать фанатам об этом встрече с Богданом, с которым, судя по всему уже успел подружиться.

"Самый нераскрывшийся участник Хо-2, по моей версии, @bogdan_kolomeyko. Интересный, глубокий, авантюрный, скромный и немного безбашенный. У нас тут начался новый период вторичного познания друг друга, среди участников, без фонового воздействия проекта. Теперь мы все друг друга знаем, теперь нет никакой конкуренции, только пережитые общие эмоции и приключение одно на всех! Это очень сближает и объединяет", - поделился Андрей.

Напомним, Победитель "Холостячки" после разрыва с Огневич выдал, чего не потерпит в отношениях: "Аж до отвращения".

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