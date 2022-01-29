Известный бизнесмен и победитель второго сезона проекта "Холостячка" Андрей Задворный после разрыва отношений с Огневич рассказал, что ему не нравится в отношениях.

Как передает Politeka.net, Андрей Задворный стал победителем проекта "Холостячка" со Златой Огневич. У них с певицей были отношения, однако, через недолгое время они расстались. У себя в соцсетях Задворный часто высказывается об отношениях. На этот раз на своей странице в Инстаграм победитель "Холостячки" решил рассказать, что для него неприемлемо в отношениях с девушками и в семье.

"В отношениях в семье я не люблю скандалы. Я не люблю вот этот шум. Не люблю, когда люди губы дуют друг на друга. Мне нравится, когда диалог, взрослая здоровая коммуникация. Поэтому у меня очень сильная аллергия на девушек, которые выносят мозг. Был бы я девушкой, у меня была бы на парней аллергия. Я не люблю аж до отвращения", — высказался Андрей Задворный.

Напомним, что на пост-шоу "Холостячки" Задворный признался, что они расстались со Златой Огневич через месяц после проекта, поскольку у него пропали чувства к ней.

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