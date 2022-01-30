Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик, яка веде ранкове шоу на телеканалі "Україна" поділилася з шанувальниками хорошими новинами. Телезірка опублікувала в своєму Instagram незвичайне фото в елегантному образі і розповіла про "новосілля", яке всі скоро побачать.

На новій фотографії Лілія відобразила себе в дзеркало гримерки. Перед камерою вона з'явилася в незвичайному образі - вузькій чорній сукні з відкритими плечима і чорній шкіряній куртці з бахромою, яка висить на одній руці. Волосся красуні зібрані в акуратну об'ємну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Готові до новосілля? Намріяла на Новий рік нам у «Ранок з Україною» @ranok_ua нову студію. І от завтра ми вам її покажемо. Так цікаво, що ж вийшло… До нашого святкового ефіру приєднаються @alena_shoptenko @doctor_komarovskiy @daniel_jihad_salem @pivovarovmusic @zhanbeleniuk. Чекаємо і на нові рубрики, зіркових експертів, цілком оновлений формат! Новий «Ранок» - нові ми. Аж трохи хвилююся - такий важливий завтра день".

Нагадаємо, Лілія Ребрик з Анатолієм Анатоличем вразили танцями прямо в студії: "Мамуля, ти...".

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