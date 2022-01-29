Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик не только звезда утреннего шоу на одном из телеканалов Украины, но и популярная актриса театра и кино. Звезда участвовала в "Танцях з зірками", но там заняла только второе место с Андреем Диким. Зато пара в конечном итоге поженилась и сейчас воспитывает двоих дочерей. Не забывает Ребрик и о ТикТок, где активно ведет страничку, радуя украинцами интересными видео.

На новом видео Лилия показала, как танцует на студии. Рядом стоял Анатолий Анатолич, который танцевал с Ребрик. Лилия для съемок надела платье выше колена и стильные туфли, а Анатолий был в джинсах и рубашке.

"Доброе утро. Мы в эфире", - написала Ребрик.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Реки, Лилечка", "Я мечтаю, чтобы вы передали мне привет", "Волшебная", "Мамуля, ты в реках".

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