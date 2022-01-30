Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая ведет утреннее шоу на телеканале "Украина" поделилась с поклонниками хорошими новостями. Телезвезда опубликовала в своем Instagram необычное фото в элегантном образе и рассказала о "новоселье", которое все скоро увидят.

На новой фотографии Лилия запечатлела себя в зеркало гримерки. Перед камерой она появилась в необычном образе – узком черном платье с открытыми плечами и черной кожаной куртке с бахромой, которая висит на одной руке. Волосы красотки собраны в аккуратную объемную прическу, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Готовы к новоселью? Намечтала на Новый год нам в "Утро с Украиной" новую студию. И вот завтра мы вам ее покажем. Так интересно, что же получилось… К нашему праздничному эфиру присоединятся @alena_shoptenko @doctor_komarovskiy @daniel_jihad_salem @pivovarovmusic @zhanbeleniuk. Ждем и новые рубрики, звездных экспертов, полностью обновленный формат! Новое «Утро» – новые мы. Аж чуть-чуть волнуюсь – такой важный завтра день".

Напомним, Лилия Ребрик с Анатолием Анатоличем впечатлили танцами прямо в студии: "Мамуля, ты...".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в разрезе модной юбки показала, чем может гордиться: "Дико любимая".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свою семью в сборе и рассказала о воскресных традициях: "Рады, что вот так".