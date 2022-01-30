Як пише Politeka.net, 20-річна знаменитість, яка зовсім недавно зробила пластику грудей, здивувала новими кадрами в своєму Instagram. Тринчер - велика любителька соцмережі Тікток, для якої співачка регулярно знімає трендові відео. Судячи з усього, дівчина вирішила долучити до цих розваг свою бабусю, у якої вона гостювала.
На кадрах бабуся Тринчер сиділа за столом з телефоном в руках. Судячи з її слів, вона вчиться освоювати Тікток.
"Я його вже майже освоїла! Ну, це не складно було. Прекрасно дивлюся ... але там така гидота!", - хвалиться бабуся співачки.
Потім вона демонструє Тринчер, що знає, як подивитися її сторіз в Instagram. Втім, сам зміст контенту, який публікує її внучка, жінку не вразив.
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"Шо за люди!",- обурено вигукнула бабуся.
Шанувальник Тринчер оцінили її артистизм.
"Бабуся просто вогонь", "Анюта, більше відео з бабусею", "сучасна бабуся", "Бабуся дуже красива, в молодості напевно була взагалі красуня, а немає фото?", "Позитив такий від бабусі", "я теж іноді так думаю про тікток", - пишуть люди.
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