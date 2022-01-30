Как пишет Politeka.net, 20-летняя знаменитость, которая совсем недавно сделала пластику груди, удивила новыми кадрами в своем Инстаграм. Тринчер – большая любительница соцсети ТикТок, для которой певица регулярно снимает трендовые видео. Судя по всему, девушка решила приобщить к этим развлечениям свою бабушку, у которой она гостила.
На кадрах бабушка Тринчер сидела за столом с телефоном в руках. Судя по ее словам, она учится осваивать ТикТок.
«Я его уже почти освоила! Ну, это не сложно было. Прекрасно смотрю…но там такая дрянь!», - хвастается бабушка певицы.
Затем она демонстрирует Тринчер, что знает, как посмотреть ее Сториз в Инстаграм. Впрочем, само содержание контента, который публикует ее внучка, женщину не впечатлило.
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«Шо за люди!», - возмущенно воскликнула бабушка.
Поклонники Тринчер оценили ее артистизм.
«Бабушка просто огонь», «Анюта, больше видео с бабулей», «Современная бабушка», «Бабушка очень красивая, в молодости наверняка была вообще красавица, а нет фото?», «Позитив такой от бабули», «Я тоже иногда так думаю про тикток», - пишут люди.
Напомним, Анна Тринчер без стеснения спела бабушке нецензурную песню, вызвав недоумение.
Как сообщала Politeka, Анна Тринчер поставила точку в семейном скандале после своей помолвки.
Также Politeka писала, что Тринчер впервые после операции показала себя в белье и сильно пожалела.