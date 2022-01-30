Украинская певица, блогерша и актриса Анна Тринчер показала, как приобщает свою бабушку к соцсетям, удивив кадрами.

Как пишет Politeka.net, 20-летняя знаменитость, которая совсем недавно сделала пластику груди, удивила новыми кадрами в своем Инстаграм. Тринчер – большая любительница соцсети ТикТок, для которой певица регулярно снимает трендовые видео. Судя по всему, девушка решила приобщить к этим развлечениям свою бабушку, у которой она гостила.

На кадрах бабушка Тринчер сидела за столом с телефоном в руках. Судя по ее словам, она учится осваивать ТикТок.

«Я его уже почти освоила! Ну, это не сложно было. Прекрасно смотрю…но там такая дрянь!», - хвастается бабушка певицы.

Затем она демонстрирует Тринчер, что знает, как посмотреть ее Сториз в Инстаграм. Впрочем, само содержание контента, который публикует ее внучка, женщину не впечатлило.

«Шо за люди!», - возмущенно воскликнула бабушка.

Поклонники Тринчер оценили ее артистизм.

«Бабушка просто огонь», «Анюта, больше видео с бабулей», «Современная бабушка», «Бабушка очень красивая, в молодости наверняка была вообще красавица, а нет фото?», «Позитив такой от бабули», «Я тоже иногда так думаю про тикток», - пишут люди.

Напомним, Анна Тринчер без стеснения спела бабушке нецензурную песню, вызвав недоумение.

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер поставила точку в семейном скандале после своей помолвки.

Также Politeka писала, что Тринчер впервые после операции показала себя в белье и сильно пожалела.