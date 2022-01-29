Известная украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер пришла в гости к бабушке с дедушкой и решила спеть им не очень приличную песню.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 20-летняя украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер, которая стала звездой комедии Владимира Остапчука "Любовь и блогеры", рассказала поклонникам, что пришла в гости к своей бабушке с дедушкой и показала интересные видео.

Сперва они все вместе сидели за столом, а тогда Анна Тринчер решила спеть своей бабушке "нецензурную" народную песню-обманку "Ах, уехал мой любимый" и исполнила один куплет.

Как видим, бабушка блогера сперва удивилась, а потом рассмеялась.

"Это где ты такую нечисть взяла?",- спросила бабушка Анны.

Напомним, что Анна Тринчер недавно снялась в комедии Владимира Остапчука "Любовь и блогеры", где сыграла саму себя (блогера). Кроме Тринчер, звездами комедии стали блогеры Анна Алхим, Ксюша Манекен, Виктория Маремуха, Богдан Шелудяк, Роман Свечкоренко, Настя Елисеева, а также Ольга Сумская, Лариса Хапуга, звезды "Лиги смеха" и другие актеры.

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