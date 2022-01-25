Как сообщает Politeka.net, популярная певица и актриса Анна Тринчер все еще отходит от пластической операции по увеличению груди. В свой адрес из-за этой операции звезда получила множество отзывов, как положительных, так и хейтерстких. Так, недавно девушка приоткрыла фанатам результаты операции и ее снова ждала волна критики.

В своих Instagram-сторис Анна пожаловалась, что начиталась очень много неприятных комментариев на тему ее операции. Так, многие пользователи осуждают ее решение о пластике и вообще говорят, что ничего не поменялось в виде ее бюста.

"Честно говоря, я просто в шоке. Я вчера столько в свой адрес начиталась", - пожаловалась Тринчер.

Также девушка показала скриншоты с комментариями, в которых поклонники высказали свое мнение: "Что-то поменялось?", "Мало", "Очень мало", "Разницы вроде не видно", "Ну никак, если честно, не видно груди", "Пока разницу не особо видно", "Разницы вроде не видно".

Напомним, Анна Тринчер, которая перенесла тяжелую пластическую операцию, поразила украинцев признанием: "Я пожалела, что сделала...".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер раскрыла цену своей пластической операции и похвасталась результатом: "Первый раз показываю".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер разрыдалась, увидев своего жениха после операции: "То, что он говорил дальше...".