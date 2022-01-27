Известная певица и актриса Анна Тринчер рассказала, помирилась ли со своей бабушкой, с которой не общалась после помолвки с женихом.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая недавно сделала пластику груди, выставляет свою жизнь напоказ в соцсети Instagram. Так, в этот раз блогерша рассказала, помирилась ли она со своей бабушкой, с которой поскандалила из-за помолвки с возлюбленным Александром Волошиным.

Оказалось, что Анна не общалась со своей бабушкой с момента, когда бойфренд сделал ей предложение. Вообще семья певицы выступила против ее свадьбы с блогером, с которым она живет уже продолжительное время. Однако, судя по всему, отношения с родными Ане удалось наладить.

По словам девушки, именно вопрос об отношениях с бабушкой был самым частым, который задавали ей поклонники. Так, Тринчер показала короткое видео, в котором видно, что бабушка пришла на ее выписку из клиники после пластической операции.

"Все видели, что она приехала меня встречать", - подписала ролик Анна.

Напомним, Тринчер впервые после операции показала себя в белье и сильно пожалела: "Честно говоря...".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер после операции ответила на гневные упреки: "Пожалуйста, перестаньте".

Также Politeka писала, что Звезда "Скаженого весілля" Тринчер честно ответила, почему решилась на пластическую операцию: "Природа не наградила меня…".