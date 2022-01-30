Як пише Politeka.net, музиканти поділилися в Instagram знімками з недавнього виступу. Як відомо, зараз артисти їздять з туром по різних містах України, а на найближче майбутнє у них заплановані виступи ще й за кордоном.

У новому пості музиканти поділилися кадрами з виступу в Миколаєві. На знімках можна було побачити як фронтмен «Бумбоксу» Андрій Хливнюк разом зі своїми одногрупниками відривається на сцені. Знімки вийшли дуже динамічними і емоційними, відображаючи настрій всього виступу.

У підписі до фото артисти відзначили, що концерт був наповнений любов'ю, потом і сльозами.

Шанувальники артистів не змогли пройти повз їх поста.

"Як же було афігенно", "приголомшливий концерт! Неймовірна енергія! Спасибі вам!", "Ви супер. Дякую за крутий концерт", "неймовірні емоції. Спасибі", "спасибі Вам за таку потужну енергію", "спасибі за цю неймовірну енергію, любов, драйв, щирість! За кожну пісню!", "Розрив мого сердечка", - пишуть люди.

Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк показав, як йде у відрив на концертах.

Як повідомляла Politeka, лідер "Бумбокс" Хливнюк у розпал всеукраїнського туру звернувся до шанувальників.

Також Politeka писала, що лідер "Бумбокс" Хливнюк у стильному вбранні пішов у відрив на концерті.