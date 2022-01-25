Фронтмент украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который активно гастролирует по Украине, поделился ярким кадром с одного из своих концертов.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Андрей Хлывнюк поделился атмосферным фото. Было видно, что он ушел в отрыв под свою музыку. Как известно, на концертах артист всегда поет вживую под сопровождение своих музыкантов.

В комментариях поклонники оставили массу приятных слов своему кумиру.

«Невероятный мужчина», «Ох, эти красивые руки», «Самое лучшее фото», «Круто», «Какой же ты прекрасный», «Ничего себе», - пишут пользователи сети.

Отметим, что последний год был не самым удачным для артиста. Стало известно о его разводе с супругой Анной Копыловой, в браке с которой он прожил больше 10 лет. У пары есть двое детей – дочка Александра и сын Иван. В СМИ писали, что именно женщина была инициатором развода.

Группа «Бумбокс» является одной из самых популярных в Украине. Она была основана в 2004 году.

Напомним, что Андрей Хлывнюк показал, как готовится к концерту: "Надо уметь...".

Как сообщала Politeka, Хлывнюк в разгар гастрольного тура обратился к фанатам: "После суток отдыха…".

Также Politeka писала, что Хлывнюк показал отдых в пенной ванной: "Заслужил".