Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Андрей Хлывнюк поделился атмосферным фото. Было видно, что он ушел в отрыв под свою музыку. Как известно, на концертах артист всегда поет вживую под сопровождение своих музыкантов.
В комментариях поклонники оставили массу приятных слов своему кумиру.
«Невероятный мужчина», «Ох, эти красивые руки», «Самое лучшее фото», «Круто», «Какой же ты прекрасный», «Ничего себе», - пишут пользователи сети.
Отметим, что последний год был не самым удачным для артиста. Стало известно о его разводе с супругой Анной Копыловой, в браке с которой он прожил больше 10 лет. У пары есть двое детей – дочка Александра и сын Иван. В СМИ писали, что именно женщина была инициатором развода.
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Группа «Бумбокс» является одной из самых популярных в Украине. Она была основана в 2004 году.
Напомним, что Андрей Хлывнюк показал, как готовится к концерту: "Надо уметь...".
Как сообщала Politeka, Хлывнюк в разгар гастрольного тура обратился к фанатам: "После суток отдыха…".
Также Politeka писала, что Хлывнюк показал отдых в пенной ванной: "Заслужил".