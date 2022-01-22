Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант и исполнитель, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк вместе со своим коллективом сейчас колесит по украинским городам в рамках всеукраинского тура. Так, на странице группы в Instagram показали необычное фото музыканта на сцене, а также рассказали о концертах.

На фотографии Хлывнюк запечатлен во время выступления, он вышел на сцену в темном наряде с кепкой на голове и самозабвенно поет в микрофон. Видно, что артист очень наряжен, некоторые мышцы и сосуды на его теле аж застыли во время его пения.

В подписи к фотографии с Андреем рассказали о том, как проходит тур группы "Бумбокс": "Тур продолжается и после суток отдыха играем два шоу. Сегодня 22 января – Ивано-Франковск, завтра 23 января – Ровно. До встречи!".

Пользователи тут же принялись комментировать публикацию: "Ровно, наконец-то", "До встречи вечерком", "С нетерпением ждем", "Едем. Слушаем вас в пути. А впереди – долгожданная встреча! В предвкушении", "Крутое фото", "Повезло! Я снова хочу!", "Огонь".

Напомним, Разводящийся Хлывнюк дал фанаткам "Бумбокса" важный совет: "Не благодарите".

Как сообщала Politeka, Лидер "Бумбокс" Хлывнюк насладился отдыхом в пенной ванной: "Заслужил".

Также Politeka писала, что "Бумбокс" перед туром предупредили украинцев о серьезном требовании: "Достаточно быть...".