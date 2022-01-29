В сети появились кадры концерта популярной группы "Бумбокс", лидером которой является музыкант и вокалист Андрей Хлывнюк, в Хмельницком, который состоялся в рамках гастрольного тура.

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице украинской группы "Бумбокс" в Instagram, что играет в жанрах хип-хоп и фанки-ґрув, опубликовали кадры с концерта в городе Хмельницкий, который состоялся в рамках гастрольного тура по Украине.

"Хмельницкий🚀", - лаконично подписали фотографии.

На первом фото был вокалист группы Андрей Хлывнюк, который для концерта одел черные джинсы, черную футболку с принтом и черную кепку-бейсболку и явно кайфовал от музыки.

На странице также показали музыкантов группы и фанатов, которые отрывались под любимые треки.

Фото с концерта Андрей Хливнюк опубликовал еще и на своей странице.

"В Хмельницком на старте❤️это был огонь🔥🔥🔥", " Очень 🔥 друг", "Это Хмельницкий!😍 я там была и все видела!😁", "Ох и я хочу такое поснимать на концерте 😍💔", - написали поклонники.

Напомним, что группа "Бумбокс" была создана в 2004 году в Киеве вокалистом Андреем Хлывнюком, гитаристом Андреем Самойлом и Валентином Матиюком. За время творчества они успели выпустить множество треков.

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