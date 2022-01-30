Известная украинская группа «Бумбокс» показала яркие кадры из своего гастрольного тура по Украине, порадовав поклонников.

Как пишет Politeka.net, музыканты поделились в Инстаграм снимками с недавнего выступления. Как известно, сейчас артисты ездят с туром по разным городам Украины, а на ближайшее будущее у них запланированы выступления еще и за границей.

В новом посте музыканты поделились кадрами с выступления в Николаеве. На снимках можно было увидеть как фронтмен «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вместе со своими одногруппниками отрывается на сцене. Снимки получились очень динамичными и эмоциональными, отражая настроение всего выступления.

В подписи к фото артисты отметили, что концерт был наполнен любовью, потом и слезами.

Поклонники артистов не смогли пройти мимо их поста.

«Как же было афигенно», «Потрясающий концерт! Невероятная энергия! Спасибо вам!», «Вы супер. Спасибо за крутой концерт», «Невероятные эмоции. Спасибо», «Спасибо Вам за такую мощную энергию», «Спасибо за эту невероятную энергию, любовь, драйв, искренность! За каждую песню!», «Разрыв моего сердечка», - пишут люди.

Напомним, лидер «Бумбокс» Хлывнюк показал, как уходит в отрыв на концертах.

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк в разгар всеукраинского тура обратился к поклонникам.

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк в стильном наряде ушел в отрыв на концерте.