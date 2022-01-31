Як пише Politeka.net, шеф-кухар поділилася новими кадрами у своєму Тікток. Мартиновська найчастіше миготить на телебаченні і в мережі в проектах, пов'язаних з кулінарією. Однак, на цей раз вона вирішила показати свою більш жіночну і елегантну сторону.
Шеф-кухар поділилася коротким відео, знятим під час однієї з її фотосесій. Для неї Мартиновська одягла вузьке чорне плаття з мереживною обробкою на спідниці і ефектною прикрасою в зоні декольте. На кадрах шеф-кухар позувала на стільці і витягувалася, вигинаючи спину в жіночній позі.
Судячи з задоволеною посмішкою, такий образ їй дуже подобався.
Шанувальник Мартиновської не змогли пройти повз.
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"Шикарна жінка", "Оля, Ви прекрасна людина, жінка і шеф", "дуже красиво!", "Макіяж робить чудеса", - пишуть люди.
@martynovska_olga
♬ оригінальний звук-Ольга Мартиновська
Відзначимо, що Мартиновська перемогла в третьому сезоні «Майстер Шеф», після чого перебралася до Франції, де стала співвласницею ресторану в Парижі. На українське телебачення Ольга повернулася в 2020 році.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" звернулася до українців з посланням.
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