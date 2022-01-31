Как пишет Politeka.net, шеф-повар поделилась новыми кадрами в своем ТикТок. Мартыновская чаще всего мелькает на телевидении и в сети в проектах, связанных с кулинарией. Однако, на этот раз она решила показать свою более женственную и элегантную сторону.
Шеф-повар поделилась коротким видео, снятым во время одной из ее фотосессий. Для нее Мартыновская надела узкое черное платье с кружевной отделкой на юбке и эффектным украшением в зоне декольте. На кадрах шеф-повар позировала на стуле и вытягивалась, выгибая спину в женственной позе.
Судя по довольной улыбке, такой образ ей очень нравился.
Поклонники Мартыновской не смогли пройти мимо.
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«Шикарная женщина», «Оля, вы прекрасный человек, женщина и шеф», «Очень красиво!», «Макияж делает чудеса», - пишут люди.
@martynovska_olga
♬ оригинальный звук - Ольга Мартыновская
Отметим, что Мартыновская победила в третьем сезоне «Мастер Шеф», после чего перебралась во Францию, где стала совладелицей ресторана в Париже. На украинское телевидение Ольга вернулась в 2020 году.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" обратилась к украинцам с посланием.
Как сообщала Politeka, Мартыновская из «Мастер Шеф» подогрела слухи о романе с Ярославским.
Также Politeka писала, что судья «Мастер Шеф» Мартыновская засветилась в объятиях известного красавца.