Судья популярного шоу "Мастер Шеф", кондитер и шеф-повар Ольга Мартыновская похвасталась достижениями одного из членов своей команды.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Ольга Мартыновская поделилась фото, на котором прижалась к известному в кулинарном мире красавчику.

«Я считаю, что мне в жизни очень сильно повезло. Прежде всего, с людьми вокруг. Обожаю свою команду. Каждый и каждый, кто вносит частицу себя в наши общие проекты. И с достоинством уверяю: они самые лучшие! Сегодня особенно хочу поблагодарить Антона Штипа @anton_shtypa — одного из самых талантливых кондитеров и шеф-поваров, которых я встречала», - отметила Мартыновская.

По ее словам, с коллегой всегда легко и интересно. Мартыновская рассказала, что в скором времени кондитер представит Украину на международном финале конкурса World Chocolate Masters в Париже.

«Поздравляю! И сильно-сильно горжусь. Антон, ты того стоишь», - подписала фото звезда «Мастер Шеф».

Напомним, что Мартыновская рассказала о плохом самочувствии: «Купаюсь в собственном…».

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