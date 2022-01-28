Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Ольга Мартыновская поделилась фото, на котором прижалась к известному в кулинарном мире красавчику.
«Я считаю, что мне в жизни очень сильно повезло. Прежде всего, с людьми вокруг. Обожаю свою команду. Каждый и каждый, кто вносит частицу себя в наши общие проекты. И с достоинством уверяю: они самые лучшие! Сегодня особенно хочу поблагодарить Антона Штипа @anton_shtypa — одного из самых талантливых кондитеров и шеф-поваров, которых я встречала», - отметила Мартыновская.
По ее словам, с коллегой всегда легко и интересно. Мартыновская рассказала, что в скором времени кондитер представит Украину на международном финале конкурса World Chocolate Masters в Париже.
«Поздравляю! И сильно-сильно горжусь. Антон, ты того стоишь», - подписала фото звезда «Мастер Шеф».
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