Как сообщает Politeka.net, популярная кулинар, блогер и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская активно ведет свою страницу в Instagram и уже собрала 199 тысяч подписчиков. Чтобы округлить количество фолловеров на своей странице до двухсот тысяч звезда обратилась к украинцам.
На своей странице Оля опубликовала очаровательное фото, а в подписи к нему предложила своим поклонникам порекомендовать ее страницу родным и друзьям.
"Мои хорошие, скоро нас станет 200 тысяч! Такие масштабы – сложно представить. Это половина Мариуполя, иф ю ноу. Я здесь к вам с креативной идеей. Так уж сложилось, что других у Ольга Петровны нет. Предлагаю небольшую активность: подумайте, кому бы вы посоветовали мой блог? Маме, сестре, подружке или же теще? Или, может быть, мужчине? Думаю, такой намек он точно поймет! Выдумали? А теперь смело отмечайте близких в комментариях. Пусть наше жаркое кулинарное коммьюнити расширяется и растет", - обратилась Мартыновская к поклонникам.
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