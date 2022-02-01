Відомий ресторатор і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво здивував шанувальників новим стилем і зробив несподіване визнання.

Як повідомляє Politeka.net, популярний шеф-кухар, шоумен і блогер Ектор Хіменес-Браво, який довгі роки є суддею кулінарного шоу "Майстер Шеф", поділився у своїх Instagram сторіс дивовижним визнанням.

На кадрах Ектор з'явився в незвичайному молодіжному образі - на ньому об'ємна кислотно-зелена толстовка з текстовим принтом, а на голові яскрава жовта кепка.

У ролику Хіменес-Браво відповів на питання когось із шанувальників про відпустку і улюбленому виді відпочинку.

Так, ресторатор зізнався, що він більше воліє гори, а ось Пляжний відпочинок не дуже любить.

"Коли я відпочиваю, я люблю гори, я люблю ліс, я люблю озера. Я пляж... Чесно, не дуже люблю", - зізнався Ектор.

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