Як повідомляє Politeka.net, популярний шеф-кухар, шоумен і блогер Ектор Хіменес-Браво, який довгі роки є суддею кулінарного шоу "Майстер Шеф", поділився у своїх Instagram сторіс дивовижним визнанням.
На кадрах Ектор з'явився в незвичайному молодіжному образі - на ньому об'ємна кислотно-зелена толстовка з текстовим принтом, а на голові яскрава жовта кепка.
У ролику Хіменес-Браво відповів на питання когось із шанувальників про відпустку і улюбленому виді відпочинку.
Так, ресторатор зізнався, що він більше воліє гори, а ось Пляжний відпочинок не дуже любить.
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"Коли я відпочиваю, я люблю гори, я люблю ліс, я люблю озера. Я пляж... Чесно, не дуже люблю", - зізнався Ектор.
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