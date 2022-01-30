Шеф-повар с мировым именем и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво подсказал, что делать, чтобы быть бодрым и полным сил.

Хименес-Браво, которому недавно стукнуло 50, разоткровенничался в своем Инстаграм, опубликовав несколько ярких фото, передает Politeka.net.

Ресторатор решил поговорить об усталости - о той, когда просто поспать будет мало.

"В 50 чувствовать себя на 25? Это может смешно звучать, но это правда. Однажды я отработал двое суток подряд на съемках "МастерШеф", а потом поехал сниматься в рекламе. Для меня в порядке вещей: лететь в другой город выступить на вручении премии, побыть на мероприятии, сразу лететь обратно... Да, не каждому это под силу. И мало кто понимает, о какой усталости я говорю", - раскрылся Хименес-Браво.

Чтобы быть "молодым", судья "МастерШеф" посоветовал украинцам обратить внимание на свой гормональный фон (конечно, потребуется помощь медиков).

"Вы представляете, что происходит с гормонами в такой период? Тренировки 5-6 раз в неделю, правильное питание — это хорошо, но гормональный фон отвечает: за ваш сон, здоровый аппетит, моральное состояние. Просто за то, чтобы вы не были «живым мертвецом», который перемещается из одного кадра в другой, чтобы вы успевали чувствовать, как вокруг живет мир. Многие коллеги по TV знают, что это. Так что, этот пост — благодарность моим врачам Евгении и Антону за то, что я способен жить в своем ежедневном ритме", - подытожил Эктор.

Пользователи за считанные минуты успели оставить несколько комментариев:

"Молитесь за Украину... Она дала Вам такие блага, возможности, что вы в 50 чувствуете себя на 25!"

"Эктор! Вы замечательно выглядите! А Ваша улыбка ещё больше украшает Вас!😍"

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