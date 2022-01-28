Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обеспокоился судьбой Украины и решил прийти на дипломатическую встречу.

Украинцы обеспокоены тем, что Россия пригнала военную технику к нашим границам, сообщает Politeka.net. В Европе говорят о том, что страна-агрессор планирует наступить, однако украинские власти призывают не паниковать.

Вопросом безопасности страны также обеспокоен Эктор Хименес-Браво, который живет здесь с 2009 года. Шоумен построил в Украине успешный бизнес, и стал судьей на шоу "Мастер Шеф".

Известно, что судья проекта хотя и колумбийского происхождения, но сам живет и в Канаде, где у него дом.

В новых сторис Эктор Хименес-Браво рассказал, что пришел на встречу с канадским дипломатом.

"Сегодня вечером я иду на встречу с дипломатом Канады. Сегодня день рождения - 30 лет хороших отношений Канады и Украины. Поэтому они сегодня пригласили и это очень важно сейчас, ведь очень тяжелая ситуация в Украине, но Канада всегда друзья, и будет помогать Украине. Неважно, что будут делать, они будут помогать и я тоже", - рассказал Эктор Хименес-Браво.

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