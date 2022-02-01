Как сообщает Politeka.net, популярный шеф-повар, шоумен и блогер Эктор Хименес-Браво, который долгие годы является судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф", поделился в своих Instagram сторис удивительным признанием.
На кадрах Эктор появился в необычном молодежном образе – на нем объемная кислотно-зеленая толстовка с текстовым принтом, а на голове яркая желтая кепка.
В ролике Хименес-Браво ответил на вопрос кого-то из поклонников об отпуске и любимом виде отдыха.
Так, ресторатор признался, что он больше предпочитает горы, а вот пляжный отдых не очень любит.
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"Когда я отдыхаю, я люблю горы, я люблю лес, я люблю озера. Я пляж… Честно, не очень люблю", - признался Эктор.
Напомним, Эктор Хименес-Браво дал украинцам совет, как в 50 чувствовать себя на 25: "Не каждому это под силу".
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво подсказал украинцам, какая страна им поможет: "Очень тяжелая ситуация".
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" побаловал игривым кадром на кухне: "Бесконечно можно…".