Известный ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво удивил поклонников новым стилем и сделал неожиданное признание.

Как сообщает Politeka.net, популярный шеф-повар, шоумен и блогер Эктор Хименес-Браво, который долгие годы является судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф", поделился в своих Instagram сторис удивительным признанием.

На кадрах Эктор появился в необычном молодежном образе – на нем объемная кислотно-зеленая толстовка с текстовым принтом, а на голове яркая желтая кепка.

В ролике Хименес-Браво ответил на вопрос кого-то из поклонников об отпуске и любимом виде отдыха.

Так, ресторатор признался, что он больше предпочитает горы, а вот пляжный отдых не очень любит.

"Когда я отдыхаю, я люблю горы, я люблю лес, я люблю озера. Я пляж… Честно, не очень люблю", - признался Эктор.

Напомним, Эктор Хименес-Браво дал украинцам совет, как в 50 чувствовать себя на 25: "Не каждому это под силу".

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво подсказал украинцам, какая страна им поможет: "Очень тяжелая ситуация".

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" побаловал игривым кадром на кухне: "Бесконечно можно…".